Akdeniz beşik gibi sallanıyor Dün de olmuştu...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün sitesinde yer alan verilere göre Akdeniz'de yerin 5 kilometre derinliğinde saat 21.13'te 4,2 şiddetinde deprem oluştu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem oluştu. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.