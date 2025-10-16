  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Arsasının fotoğraflarını emlak ilanında gördü; soluğu adliyede aldı!

Akılalmaz vurgun! Arsasının fotoğraflarını emlak ilanında gördü; soluğu adliyede aldı!

Güncelleme:

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1.5 milyon avro (73 milyon TL) değerindeki arsayı sahte kimlik ve pasaportla başkasına sattıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Almanya'da oturan Ü.D. (68), Alanya'nın Kestel Mahallesi 904 ada 4 parselde yer alan yaklaşık 1,5 milyon avro değerindeki 958 metrekare arsasının, bilgisi dışında üçüncü kişilere satıldığını iddia etti. Bir emlak firmasının ilanlarında arsasının fotoğrafını ve satışına yönelik duyuruyu fark eden D., incelediği tapu kayıtlarında arsanın 28 Mart 2025'te M.Y.Ö.'ye (32) devredildiğini öğrendi. 17 Nisan'da İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapıp Alanya'ya gelen D., arsası hakkında bilgi almaya çalıştı. Adına düzenlenmiş başka bir kişiye ait fotoğrafın bulunduğu sahte pasaport ve kimlikle satış yapıldığını öne süren D., satışın iptali ve taşınmazın yeniden adına tescili için dava açtı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, Türkmenistan uyruklu A.J.'nin (49) sahte kimlik kullanıp arsayı M.Y.Ö.'ye 24 milyon liraya sattığı tespit edildi.

ÖRGÜTLÜ DOLANDIRICILIK AĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, satışta kullanılan sahte evrakı düzenleyen ve süreci organize eden şüphelileri belirledi. Soruşturma kapsamında H.K. (53) liderliğinde, F.O. (53), S.O. (39), A.K. (51), A.J. ile avukat V.V.'nin (38) 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından yakalanması kararı çıktı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

KOM ekipleri tarafından Antalya, İstanbul ve Samsun'da 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aramalarda ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 8 mermi ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden Alanya'da gözaltına alınan A.J., A.K., F.O. ve S.O. jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler H.K. ve V.V.'nin ise yakalandıkları kentlerde adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

DHA

text-ad
Etiketler sahte kimlik pasaport arsa satışı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Paramount Otel'e el konuldu! Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Paramount Otel'e el konuldu! Yılmaz Özdil canlı yayında İpek Özbey'e çok sert sözler Yılmaz Özdil canlı yayında İpek Özbey'e çok sert sözler Özel halk otobüsünde kan donduran cinayet: Yeğeninin eşini bıçaklayarak katletti! Özel halk otobüsünde kan donduran cinayet: Yeğeninin eşini bıçaklayarak katletti! Efsane yarışma programı Turnike'nin sunucusu Güner Ümit yıllar sonra ortaya çıktı Efsane yarışma programı Turnike'nin sunucusu Güner Ümit yıllar sonra ortaya çıktı ''Erken seçim değil baskın seçim'' deyip, tarihi açıkladı! ''Erken seçim değil baskın seçim'' deyip, tarihi açıkladı! Kızını vurup aynı silahla intihar etmişti... Tartışmanın nedeni ''yok artık'' dedirtti! Kızını vurup aynı silahla intihar etmişti... Tartışmanın nedeni ''yok artık'' dedirtti! Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama Ankara'da toprak kayması: 300 kişi tahliye edildi! Ankara'da toprak kayması: 300 kişi tahliye edildi! Fenerbahçe'de sular durulmuyor... Bir kadro dışı kararı daha! Fenerbahçe'de sular durulmuyor... Bir kadro dışı kararı daha! Altın fiyatları rekor serisi devam ederken Mahfi Eğilmez:''Bu gerçekleşirse altını kimse tutamaz'' Altın fiyatları rekor serisi devam ederken Mahfi Eğilmez:''Bu gerçekleşirse altını kimse tutamaz''
Ses kaydı ortaya çıktı; Narin cinayetinde baş şüphelinin avukatı davadan çekildi Ses kaydı ortaya çıktı; Narin cinayetinde baş şüphelinin avukatı davadan çekildi Sigaraya bir dev zam daha geldi: En ucuzu 90 TL oldu! Sigaraya bir dev zam daha geldi: En ucuzu 90 TL oldu! İslam Memiş'ten durmak bilmeyen altın fiyatları için ''düşüş'' tahmini İslam Memiş'ten durmak bilmeyen altın fiyatları için ''düşüş'' tahmini Uzaylı sevgilisiyle aşk yaşayan Türkiye'nin astral büyükelçisi Türkiye'yi terk ediyor! Uzaylı sevgilisiyle aşk yaşayan Türkiye'nin astral büyükelçisi Türkiye'yi terk ediyor! Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı kademeli emeklilik için tarih verdi Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı kademeli emeklilik için tarih verdi Sakın ''ne güzel çocuklar balık tutuyor'' demeyin... Öyle bir detay var ki... Sakın ''ne güzel çocuklar balık tutuyor'' demeyin... Öyle bir detay var ki... Asrn Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! Asrn Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! Türkiye'nin ünlü giyim devi hacklendi: Sizin de kişisel verileriniz çalınmış olabilir! Türkiye'nin ünlü giyim devi hacklendi: Sizin de kişisel verileriniz çalınmış olabilir! Galatasaray'da Victor Osimhen - Mauro Icardi krizi: Perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray'da Victor Osimhen - Mauro Icardi krizi: Perde arkası ortaya çıktı! Türkiye'nin en cesur giyinen ismi tüm ezberleri bozan kıyafetiyle ortalığı karıştırdı Türkiye'nin en cesur giyinen ismi tüm ezberleri bozan kıyafetiyle ortalığı karıştırdı