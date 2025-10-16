Akılalmaz vurgun! Arsasının fotoğraflarını emlak ilanında gördü; soluğu adliyede aldı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1.5 milyon avro (73 milyon TL) değerindeki arsayı sahte kimlik ve pasaportla başkasına sattıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Almanya'da oturan Ü.D. (68), Alanya'nın Kestel Mahallesi 904 ada 4 parselde yer alan yaklaşık 1,5 milyon avro değerindeki 958 metrekare arsasının, bilgisi dışında üçüncü kişilere satıldığını iddia etti. Bir emlak firmasının ilanlarında arsasının fotoğrafını ve satışına yönelik duyuruyu fark eden D., incelediği tapu kayıtlarında arsanın 28 Mart 2025'te M.Y.Ö.'ye (32) devredildiğini öğrendi. 17 Nisan'da İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapıp Alanya'ya gelen D., arsası hakkında bilgi almaya çalıştı. Adına düzenlenmiş başka bir kişiye ait fotoğrafın bulunduğu sahte pasaport ve kimlikle satış yapıldığını öne süren D., satışın iptali ve taşınmazın yeniden adına tescili için dava açtı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, Türkmenistan uyruklu A.J.'nin (49) sahte kimlik kullanıp arsayı M.Y.Ö.'ye 24 milyon liraya sattığı tespit edildi.

ÖRGÜTLÜ DOLANDIRICILIK AĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, satışta kullanılan sahte evrakı düzenleyen ve süreci organize eden şüphelileri belirledi. Soruşturma kapsamında H.K. (53) liderliğinde, F.O. (53), S.O. (39), A.K. (51), A.J. ile avukat V.V.'nin (38) 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından yakalanması kararı çıktı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

KOM ekipleri tarafından Antalya, İstanbul ve Samsun'da 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aramalarda ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 8 mermi ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden Alanya'da gözaltına alınan A.J., A.K., F.O. ve S.O. jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler H.K. ve V.V.'nin ise yakalandıkları kentlerde adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

DHA