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Akıllara durgunluk veren olay: Kendisine havlayan köpeğe...

Akıllara durgunluk veren olay: Kendisine havlayan köpeğe...

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sokak köpeğinin kendine havlamasına sinirlenen adam tüfeğiyle köpeğe ateş etmek istedi.

Edinilen bilgiye göre, Ortakent-Yahşi Mahallesi Yahşi sahilinde motosikleti ile geçen Mustafa E. isimli şahıs köpeğin kendisine havlamasıyla birlikte çılgına döndü. Mustafa E. evine giderek tüfeği alıp tekrar sahile döndü. Köpeği arayan Mustafa E., Kartal isimli sokak köpeğine 3 el ateş etti. O esnada çevrede bulunan 3 kadın da fişekten çıkan saçmalarla yaralandı. Kadınlar Bodrum’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Çevrede bulunan esnaflar ise köpeği en yakın veterinere götürerek hayata döndürmeye çalıştı. Ayaklarından yaralanan kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köpeğin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

OLAY YERİNDE YAKALANDI

Olaydan sonra ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri öfkeli şahsı av tüfeği ile bir kafede hiçbir şey olmamış gibi otururken yakalayarak gözaltına aldı. Çevredeki vatandaşlar ise olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. 

Etiketler ateş köpek
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