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AKOM'dan İstanbul için fırtına ve dolu yağışı uyarısı!

AKOM'dan İstanbul için fırtına ve dolu yağışı uyarısı!
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Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesinin beklendiğini duyururken fırtına ve yağış uyarısı da yaptı. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hafta sonu pek çok ilimiz sağanak yağışların ve fırtınanın etkisi altında olacak. Ancak yeni hafta yine yazdan kalma günlerle geçecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Lodosun etkili olduğu İstanbul'da akşam saatlerinde yağış ve fırtına bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada ani sıcaklık düşüşü nedeniyle gerçekleşebilecek dolu yağışına karşı uyarı da yer aldı.

AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına ve ilerleyen saatlerde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yağış ile birlikte hızla (6-10 derece) düşeceği beklenirken yağış anında şimşek, yıldırım ve lokal dolu hadiselerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinen sonra Marmara, Kıyı Ege, Kütahya, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. .

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI : Rüzgârın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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 İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

 

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

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