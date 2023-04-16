Aksaray'da 10 gün arayla 2. kez obruk oluştu

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde mantar toplamak için araziye giden vatandaşlar 8 metre çapında bir obrukla karşılaştı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine Tepeköy mevkisinde yerleşim yerlerine 500 metre mesafede, yaklaşık 8 metre çapında ve 6 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

Obruğun 100 metre çevresinde de yer yer yarılmaların ve küçük çapta çökmelerin olduğu gözlendi.

Mantar toplamak için arazide dolaşırken obruğu fark eden vatandaşlar, alanda yeni obruk oluşma ihtimali nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti.

Yaklaşık 10 gün önce ilçeye bağlı Yeşiltömek köyü yakınlarında da 3 metre çapında ve 5 metre derinliğinde bir obruk oluşmuştu.