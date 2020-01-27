Aksaray'da coronavirüs alarmı ! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçide baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. Sağlık Müdürlüğü de rahatsızlanan 2 işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişiyi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 12 kişi acil serviste tedbir amaçlı müşahede altına alındı. Hastane personeline hijyen maskesi dağıtıldı. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti.