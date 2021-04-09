Aksoy Araştırma'nın son anketi açıklandı: Vatandaş

Aksoy Araştırma, siyasi partilerin seçmenlerine 20 ayın rekorunu kıran enflasyonla birlikte 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisini sordu. Araştırmadan dikkat çeken sonuçlar çıktı.

Aksoy Araştırma tarafından yapılan 'Türkiye gündemi' konulu anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

En çok gündemde olan 104 emekli amiralin Montrö antlaşmasına ilişkin soruları yanıtlayan yurttaşların yüzde 58,9'u, "Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir" tecihine yöneldi, yüzde 41,1'i ise 'darbe iması olan bir bildiridir' dedi.

"Geçtiğimiz günlerde emekli 104 amiralin Montrö bildirisi siyaset gündeminde öne çıkmıştır. Yayımlanan bu bildiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi sizin görüşünüze daha yakındır?" sorusuna katılımcılar şu yanıtları verdi:

AK Partili seçmeninlerde "Darbe iması olan bir bildiridir" diyenlerin oranı 62,7 iken; "Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir" yanıtını verenlerin oranı yüzde 37,3 oldu.

MHP'li seçmenin yüzde 65,1'i "Darbe iması olan bir bildiridir" yanıtını verirken, yüzde 34,9'u da "Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir" dedi.

Diğer partilerdeki dağılım şöyle oldu

CHP

Darbe iması olan bir bildiridir: 13,1

Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir: 86,9

HDP

Darbe iması olan bir bildiridir: 18,8

Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir: 81,2

İYİ PARTİ

Darbe iması olan bir bildiridir: 16,7

Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir: 83,3

"DUYDUM AMA OKUMADIM" DİYENLER

Darbe iması olan bir bildiridir: 44,8

Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir: 55,2

"DUYDUM VE OKUDUM" DİYENLER



Darbe iması olan bir bildiridir: 35,7

Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir: 64,3

BİLDİRİ Mİ, ENFLASYON MU ?



Aksoy Araştırma'nın katılımcılara yönelik bir diğer sorusu da enflasyon ve Montrö bildirisine yönelik oldu. Ankete katılan yurttaşlara, "Bu hafta Türkiye’nin gündeminde 'Mart ayı enflasyon verisi' ve 'Emekli 104 amiralin Montrö bildirisi' daha çok öne çıkmıştır. Bu başlıklardan hangisi sizin için daha önemlidir?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yanıtları ise şöyle oldu:

TÜRKİYE GENELİ



Emekli 104 amiralin Montrö bildirisi: Yüzde 23,2

Mart ayı yıllık enflasyonunun %16,99 olması: Yüzde 63,5

Hiçbiri: Yüzde 13,4

AK Parti seçmeni

Emekli 104 amiralin Montrö bildirisi: Yüzde 30,1

Mart ayı yıllık enflasyonunun %16,99 olması: Yüzde 57,4

Hiçbiri: Yüzde 12,5

CHP seçmeni

Emekli 104 amiralin Montrö bildirisi: Yüzde 15,3

Mart ayı yıllık enflasyonunun %16,99 olması: Yüzde 77,1

Hiçbiri: Yüzde 7,6

MHP

Emekli 104 amiralin Montrö bildirisi: Yüzde 33,6

Mart ayı yıllık enflasyonunun %16,99 olması: Yüzde 52

Hiçbiri: Yüzde 14,4



HDP seçmeni

Emekli 104 amiralin Montrö bildirisi: Yüzde 7,3

Mart ayı yıllık enflasyonunun %16,99 olması: Yüzde 70,9

Hiçbiri: Yüzde 21,8

İYİ PARTİ

Emekli 104 amiralin Montrö bildirisi: Yüzde 11,6

Mart ayı yıllık enflasyonunun %16,99 olması: Yüzde 75,7

Hiçbiri: Yüzde 12,7