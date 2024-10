Alaattin Çakıcı'dan suikast timi resti: ''Yüreği yeten varsa...''

Yeraltı dünyasının tanınan isimlerinden Alaattin Çakıcı kendisini öldürmek için tim kurulduğu iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Alaattin Çakıcı, S.M.-Dalton Şabo-S.A. isimli çete liderinin kendisini öldürmek için tim hazırlattığı iddiasına sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği bir basın açıklamasıyla yanıt verdi.

Alaattin Çakıcı'nın en yakınındaki isimlerden K.T., uğradığı silahlı saldırı sonucu İstanbul'da öldürülmüştü.

Öte yandan Alaattin Çakıcı’nın İstanbul Poyrazköy’de K.T. ile yemek yerken fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Çağlar'ın öldürülmesinden sonra Çakıcı'nın da öldürüleceği iddia edildi.

Alaattin Çakıcı bu iddia üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İşte Çakıcı'nın yaptığı açıklama:

Kamuoyuna saygılarımla

C.G. isimli fetö mensubu vatan haini benimle ilgili yurtdışında video çekip haber yapmaktadır. Daha evvelde K.T. 'in öldürülmesi ile ilgili haber yapmıştı. Bugünde söylüyorum K.T. 'i tanırdım. Arada yanıma gelip giderdi. Ne adamımdı, ne akrabam ne de iş bağlantım vardı. Cezaevinden çıktığımdan bugüne Türkiye'nin her yerinden milyonlarca insan benimle resim çektirdi. K.T. 'in öldürülmesi 2017 yılında yurt dışında yaptığı arkadaşlıktan dolayı aralarının açılmış olmasındanmış. Bunu da vefatından sonra öğrendim. Benimle her yemeğe gideni, her resim çektireni vursalar mezarlıklar almaz. Çünkü %99'u tanıdığım değil. K.T. 'i tanımış olmam da avukatımın akrabası olması dolasıyladır. C.G. şimdi de beni öldürmek için tim hazırlandığını iddia ediyor. Ben öyle 20 araçla dolaşmam 2 araçla dolaşırım o da toplam 5 kişi. Benimle kimin problemi varsa yüreği yeten her türlü karşıma dikilir. Bu lafım Türkiye 'de benimle problemi olan herkes için geçerlidir.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.