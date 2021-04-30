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Alanya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan gelen açıklamaya göre Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 10.52'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de  saat 10.52'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Antalya Körfezi olduğunu açıklarken derinliğini 6.43 km olarak duyurdu. Depremin şiddeti 4.0 olarak ölçüldü.

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, saat 10.52'de meydana gelen 4.0 büyüklüğünde deprem Alanya ve Manavgat ilçelerinden şiddetli bir şekilde hissedildi. Kandilli Rasathanesi de Antalya depremi hakkında bilgi verdi. Kandilli, depremin şiddetini 3.9 olarak kamuoyuna duyurdu. Bölgede kısa süreli bir panik yaşandı.

 

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