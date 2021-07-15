Alevi ve Kürt vatandaşlara hakaret etmişti: Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Kürt ve Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medya hesabı üzerinden ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımlarda bulunan İstanbul Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürü Adil Yetiş Sarıhasanoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Kürt ve Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medya hesabı üzerinden ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımlarda bulunan İstanbul Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürü Adil Yetiş Sarıhasanoğlu’nun sözleşmesinin askıya alındığı açıkladı.

Adil Sarıhasanoğlu adına açılmış Twitter hesabından, 2013 ve 2014 yıllarında “Her Türk asker doğar da her Kürt ne doğar” ve “Olsa da bir Alevi kızı sevsek. Esmerinden taş gibi. Fantezimi hayata geçirecek yok mu bir kısrak” paylaşımları yapılmıştı. İstanbul Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürü Adil Yetiş Sarıhasanoğlu’na ait olduğu öne sürülen hesaptan yapılan ırkçı ve cinsiyetçi paylamışlar, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Bakan Koca: Sözleşmesi açığa alındı

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde; Sarıhasanoğlu hakkında adli ve idari soruşturma açılıp açılmadığını, görevden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığını sormuştu.

Koca, soru önergesine verdiği yanıtta konuyla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini ve Sarıhasanoğlu’nun sözleşmesinin askıya alındığını bildirdi. Koca, “Soru önergenizde yer alan hususlarla ilgili Bakanlığımız müfettişince yürütülen disiplin soruşturma süreci halen devam etmektedir. Ayrıca adı geçen kişinin sözleşmesi, soruşturma süresince askıya alınmıştır” dedi.