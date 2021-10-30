Aleyna'nın babasından şok iddia! Kızının mezarının açılmasını istiyor

Kamuoyunda Aleyna Ç. olarak bilinen 21 yaşındaki genç kızın 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunması sonrası Kırşehir'deki babası otopsi raporlarının değiştirildiğini iddia ederek kızının mezarının açılmasını istedi.

Kamuoyunda Aleyna Ç. olarak bilinen ve 3 Haziran 2020 tarihinde ölü bulunan S.E.'in babası çarpıcı bir iddiada bulundu.

Aleyna Ç. ve Esra H.'nun şüpheli ölümlerinde baş şüpheli olarak gösterilen tutuklu Ümitcan U.'un gerekli cezayı adalet önünde almasını isteyen Sema E.'in babası Mehmet E., "Otopsi sonucunun değiştirildiğini düşünüyoruz. Esra H. davası ile bizim davamızın birleşmesini talep ediyoruz. Ümitcan U.'un cezasını kat kat almasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz bizim ciğerimiz yandı Allah da onların ciğerini yaksın" dedi.

Sema E.'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan U.'un daha önceden de Esra H.'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almıştı.