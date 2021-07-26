Alibeyköy Barajı'na akan dere tehlike saçıyor

İstanbul Sultangazi'den geçip Alibeyköy Barajı'na akan dereden su içen tavuklar telef oldu.

İstanbul Habipler'de Alibeyköy Barajı'na akan derenin, yıllardır temiz ve berrak olmasına rağmen son 6 aydır tamamen kirlendiği ve kötü kokular yaydığı öne sürüldü.

40 yıldır bölgede yaşayan Gülseher Çelik, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

DEREDEN SU İÇEN HAYVANLAR ÖLÜYOR

Dereden su içen tavuklar ile 2 yavru köpeğin öldüğünü belirten vatandaşlar önlem alınması için çağrıda bulundu.

Alibeyköy Barajı son günlerde yaşanan balık ölümleriyle gündeme gelmişti.

İHA