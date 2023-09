Alo 174 Gıda Hattı başvuruları sonucu 66 bin 924 iş yerine ceza yağdı

2009 yılından bu yana faaliyette olan 'Alo 174 Gıda Hattı' na yapılan milyonlarca başvuru sonucu 66 bin 924 iş yerine ceza yağdı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2009 yılında faaliyete geçen 'Alo 174 Gıda Hattı'na bugüne kadar 2 milyon 962 bin 707 başvuru yapıldığını belirterek, bunlardan 987 bin 126'sının ihbar ve şikayet kapsamında olduğu için kayıt altına alındığını ve 66 bin 924'ü için cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Alo 174 Gıda Hattı'nın, tüketicinin gıda konusunda her türlü ihbar ve şikayette, ilgili merciye kolay bir şekilde ulaşabilmesi, iletişimin tek merkezden yönlendirilmesi, tüketiciye en kısa zamanda dönüş yapılabilmesi ve takibinin sağlanması kapsamında faaliyetlerde bulunduğunu belirtti. Yumaklı, "Bu hizmet sayesinde, tüketicilerin gıda ile ilgili her türlü şikayet ve talebi, Türkiye'nin her yerinden çağrı merkezimize bildirilebiliyor" dedi.

İŞİTME ENGELLİLER İÇİN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

Çağrı merkezi tarafından alınan ihbar ve şikayetlerin, web tabanlı yazılımlar sayesinde içeriğine göre Bakanlığın ilgili birimlerine iletildiğini vurgulayan Yumaklı, "Vatandaşlarımız gıda ile ilgili şikayet ve başvurularını Alo 174 Gıda Hattı’nın yanı sıra WhatsApp İhbar Hattı (0501 174 01 74) ve online canlı destek merkezi 'http://www.alo174.gov.tr/' internet adresi üzerinden de yapabilirler" ifadelerini kullandı. İşitme engellilerin de yine 'http://www.alo174.gov.tr/' internet adresinde bulunan görüntülü görüşme menüsü üzerinden işaret diliyle hizmet alabildiğini bildiren Yumaklı, Alo 174 Gıda Hattı'nda ayrıca İngilizce hizmet sunulduğunu da vurguladı.

14 YILDA 3 MİLYONA YAKIN ÇAĞRI

Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre, 2009 yılında hizmete giren Alo 174 Gıda Hattı'na bugüne kadar 2 milyon 962 bin 707 başvuru yapıldı ve bunlardan 987 bin 126'sı ihbar ve şikayet kapsamında değerlendirilerek kayıt altına alındı. Bu başvuruların 983 bin 294'ü sonuçlandırıldı. İşletme faaliyet alanlarına göre başvuruların 529 bin 234'ü satış yeri, 151 bin 991'i toplu tüketim yeri, 105 bin 820'si de üretim yeri başlıklarında kayıt altına alındı. Başvuruların 200 bin 81'i de diğer kategorisinde değerlendirildi.

EN FAZLA ŞİKAYET ET ÜRÜNLERİNDE

Başvuruların 924 bin 58'i telefon, 28 bin 791'i e-posta, 20 bin 738'i WhatsApp İhbar Hattı üzerinden geldi. Ayrıca, 6 bin 229'u web chat, 3 bin 354'ü e-Devlet, 2 bin 568'i mobil uygulama, 1336'sı web sayfası, 52'si ise diğer kanallardan ulaştı. Ürün gruplarına göre başvurularda, et ve et ürünleri 126 bin 983 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla 105 bin 372 başvuru ile tahıl un ve unlu mamuller, 77 bin 746 başvuru ile de hazır yemek ve yemek fabrikalarına ilişkin ihbar ve şikayetler izledi.

İl bazlı en fazla başvuru; 174 bin 701 ile İstanbul, 66 bin 157 ile Ankara, 44 bin 662 ile İzmir, 36 bin 945 ile Antalya, 25 bin 911 ile Bursa, 24 bin 720 ile Konya, 19 bin 597 ile Gaziantep, 19 bin 152 ile Kayseri, 17 bin 156 ile Adana ve 14 bin 284 ile Kocaeli'den yapıldı. Denetimler sonucunda 66 bin 924 başvuruda cezai işlem uygulanması gerekli görüldü.