''Alo vergi kaçırıyorlar'' diyen parayı kaptı! İhbar edenlere 1 yılda 11 milyon TL ödendi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın "ihbar" hattına gelen ihbarlar kapsamında sadece geçen 2021 yılında toplam 11 milyon 618 bin TL ödeme yaptığı belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mali hesaplarında yapılan denetimlerde dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Denetçiler vergi ihbar müessesinin etkin işletilemediğini fark etti. Muhbirlere ödenen ikramiye uygulamasından beklenilen yararın elde edilemediği ve bu alanda etkinliğin sağlanması amacıyla yeterli düzeyde kontrol mekanizması geliştirilmediği belirtildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca muhbirlere ödenen ikramiye tutarının her geçen yıl arttığını gözlemleyen denetçiler, çarpıcı bulgulara ulaştı. 2021’de ödenen 11 milyon 618 bin 287 TL’lik ihbar ikramiyesine karşın vergi tahsilatının istenilen düzeyde artmadığı kaydedildi. Başkanlığın, farklı iller ve vergi dairelerine bağlı mükellefleri ihbar eden bazı kişilere birçok defa ihbar ikramiyesi ödediği bildirildi. Sayıştay denetçisi, “Bu tablo göstermektedir ki muhbirlik, bazı kimseler tarafından adeta meslek gibi icra edilmektedir” ifadesi ile skandalın ulaştığı noktaya dikkat çekti.

Sayıştay raporunda, muhbirlik ikramiyelerinin asılsız ihbar sayısının artmasına da yol açtığı ifade edilerek, “Bu bir teşvik mekanizması olmaktan uzak olup, bazı şahıslar için yeni bir gelir unsuru haline gelmiştir” denildi.

Birgün