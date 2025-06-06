  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'ten MHP lideri Bahçeli'ye zor soru

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'ten MHP lideri Bahçeli'ye zor soru

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'ten MHP lideri Bahçeli'ye zor soru
Güncelleme:

MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için babasının mezarını ziyaret ettikten sonra "kurucu önder" ifadesini kullanmasına tepki gösterek "Aziz hatırasına en büyük saygısızlık, yaşarken yüzüne söyleyebilir miydiniz" diyerek tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarı başında gazetecilere yaptığı konuşmada kullandığı ifadelere Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'tan sert tepki geldi. 

Bahçeli'nin Öcalan için "kurucu önder" ifadesini tekrarladığı ilgili konuşmasının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Ayyüce Türkeş Taş, Bahçeli'ye hitaben şu sözleri kullandı: 

Babam Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in mezarında terörist başı, hain, bebek katilinin “kurucu önder” olarak ilan edildiğini de gördük.. Mübarek bayram günü Babamın huzurunda O’nun aziz hatırasına yapılan en büyük saygısızlıktır. Yaşarken bunu yüzüne söyleyebilir miydiniz??!!!"

text-ad
Etiketler alparslan türkeş Devlet Bahçeli kurucu önder PKK bebek katili terörist abdullah öcalan Ayyüce Türkeş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kızgın kurbanlık boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı Kızgın kurbanlık boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı Cem Yılmaz'ın 2,5 milyon TL'lik 3 tekerli oyuncağı olay oldu Cem Yılmaz'ın 2,5 milyon TL'lik 3 tekerli oyuncağı olay oldu Ünlü ekonomi muhabiri asgari ücretteki ara zam ihtimalini açıkladı Ünlü ekonomi muhabiri asgari ücretteki ara zam ihtimalini açıkladı Özel kararını verdi: Geri adım yok! ''Aynı görüntüyü bize yaşatanı bin pişman ederim!'' Özel kararını verdi: Geri adım yok! ''Aynı görüntüyü bize yaşatanı bin pişman ederim!'' Sevgilisinden ayrılan Cemre Baysel'den ayrılık kararından birkaç saat sonra olay olan adım! Sevgilisinden ayrılan Cemre Baysel'den ayrılık kararından birkaç saat sonra olay olan adım! Erkek çocuğuna yıllarca süren istismar: İstismarcı öz akrabası çıktı! Erkek çocuğuna yıllarca süren istismar: İstismarcı öz akrabası çıktı! İmamoğlu'nun aday olamadığı Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim anketi açıklandı İmamoğlu'nun aday olamadığı Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim anketi açıklandı Apartman alevlere teslim oldu: anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti Apartman alevlere teslim oldu: anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti Elon Musk'tan Trump hakkında skandal ''günah adası'' iddiası! Elon Musk'tan Trump hakkında skandal ''günah adası'' iddiası! Kurbanlık dana saldırısına uğrayan iş insanı hayatını kaybetti Kurbanlık dana saldırısına uğrayan iş insanı hayatını kaybetti
Afra Saraçoğlu Yunanistan'ın tatil cenneti adasından olay pozlar Afra Saraçoğlu Yunanistan'ın tatil cenneti adasından olay pozlar Bayram namazına gitmeyenlerin evlerini tek tek basıp hepsini buz gibi suya attılar! Bayram namazına gitmeyenlerin evlerini tek tek basıp hepsini buz gibi suya attılar! Kahvecilerin yalı kapmaca oyunu: İstanbul'un en özel yalısı 1 milyar TL'ye el değiştirdi Kahvecilerin yalı kapmaca oyunu: İstanbul'un en özel yalısı 1 milyar TL'ye el değiştirdi Hande Erçel'in kız kıza tekne tatili kıyafetinin fiyatını gören ''yok artık'' dedi Hande Erçel'in kız kıza tekne tatili kıyafetinin fiyatını gören ''yok artık'' dedi ''Boykot'' yüzünden Teşkilat'tan kovulan Aybüke Pusat geri dönüyor ''Boykot'' yüzünden Teşkilat'tan kovulan Aybüke Pusat geri dönüyor Bahçeli'den Türkeş'in mezarı başındaki bayram mesajında bebek katiline ''kurucu önder'' dedi! Bahçeli'den Türkeş'in mezarı başındaki bayram mesajında bebek katiline ''kurucu önder'' dedi! Boşanma arefesindeki Pelin Akil kendi hatasının kurbanı olup hastanelik oldu! Boşanma arefesindeki Pelin Akil kendi hatasının kurbanı olup hastanelik oldu! UEFA Uluslar Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Uluslar Ligi’nde finalin adı belli oldu Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında CHP'nin yerel seçim zaferini silip attı! Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında CHP'nin yerel seçim zaferini silip attı!