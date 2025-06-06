Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'ten MHP lideri Bahçeli'ye zor soru

MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için babasının mezarını ziyaret ettikten sonra "kurucu önder" ifadesini kullanmasına tepki gösterek "Aziz hatırasına en büyük saygısızlık, yaşarken yüzüne söyleyebilir miydiniz" diyerek tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarı başında gazetecilere yaptığı konuşmada kullandığı ifadelere Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'tan sert tepki geldi.

Bahçeli'nin Öcalan için "kurucu önder" ifadesini tekrarladığı ilgili konuşmasının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Ayyüce Türkeş Taş, Bahçeli'ye hitaben şu sözleri kullandı:

Babam Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in mezarında terörist başı, hain, bebek katilinin “kurucu önder” olarak ilan edildiğini de gördük.. Mübarek bayram günü Babamın huzurunda O’nun aziz hatırasına yapılan en büyük saygısızlıktır. Yaşarken bunu yüzüne söyleyebilir miydiniz??!!!"