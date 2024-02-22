Alper Gezeravcı: Bundan sonra yolumuz açık!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Selçuk Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu.

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı ağırladı.

"TÜRKİYE GÖKYÜZÜNE MÜHRÜ VURDUKÇA DÜNYAYA ADALET VE MERHAMET YENİDEN GELECEK"

Türkiye’nin milli havacılık yolculuğunun devam ettiğini hatırlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye, gökyüzüne mührü vurdukça dünyaya adalet ve merhamet yeniden gelecek. Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye’nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğu. Bu yolculuğun öncüsü, Türk savunma sanayisi oldu. Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik Türkiye için bir tercih değil, mutlak bir zorunluluk. Türk milleti, bu topraklarda 40 yıla yakın bir zamandır terörle mücadele ediyor. Bu mücadelesinde müttefik olması gerekenler maalesef çoğu zaman milletimizin, devletimizin karşısındaki teröristlerin arkasında oldular. İhtiyacımız olan savunma sistemlerini parasını ödesek dahi vermekten imtina ettiler. Savunma sanayisinde neye ihtiyaç duyuyorsak onu yerli ve milli olarak geliştireceğiz, üreteceğiz ve güvenlik güçlerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

"UZAYDAKİ YERİMİZİ ADIM ADIM ALMAYA BAŞLADIK"

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yürüttüğü deneysel çalışmalar hakkında bilgi veren Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, “Devletimizin güçlü iradesiyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla yıllardır mahrum kaldığımız ama fazlasıyla hak ettiğimiz uzaydaki yerimizi adım adım almaya başladık. İlk defa gittiğimiz, kendi vatanımızda bir insanımızın tecrübelerinden faydalanma imkanımızın olmadığı bir alanda alnımızın akıyla hedef koyduğumuz bütün deneyleri, bütün hedefleri gerçekleştirerek, hakkını vererek bu görevi tamamlamış halde ülkemize döndük. Astronomi alanında tarihe iz vurmuş birçok Türk büyüğümüz var. Devletimizin güçlü iradesiyle bundan sonra yolumuz açık. Atacağınız hiçbir adımda tereddüt yaşamanıza gerek yok. Tek yapmamız gereken potansiyel gücümüzü yansıtabilecek tüm alanlarda özgüvenimizi sergilemek” dedi.

"İLİM İRFAN ÇİN'DE DE OLSA GİDİP ALMAKLA MÜKELLEFİZ"

Gezeravcı, “Bizlere verilen ödevler, oraya götürdüğümüz 13 deneyin tamamlanmasıydı. Planlı takvim dahilinde deneylerimizi tamamlayıp kalan zamanda Dünya'yı gözlemlemek orada geçirdiğimiz en kıymetli zamandı. Devletimin bana sunmuş olduğu eğitim imkanları olmasaydı bugünleri göremezdim. Gönlümüzden geçen daha fazla insanımızın farklı zamanlarda görevlerini icra etmesi, bu işin bir kişiye endeksli olmadığını göstermek. İlim, irfan Çin’de de olsa gidip almakla mükellefiz” şeklinde konuştu.

Gezeravcı, ISS’de MİYELOİD deneyiyle galaktik kozmik radyasyonun, yer çekimi değişikliklerinin ve uzayda kalış süresi boyunca maruz kalınan diğer zorlu faktörlerin, astronotların bağışıklık sistemi ve kan yapımı sürecini nasıl etkilediğini araştırdı. Uzay ve savunma sanayisine kurşunsuz lehimleme konusunda kritik bilgiler sağlayacak "MİYOKA" ile Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayisi için yeni nesil malzeme geliştirme kabiliyeti kazanmasında önemli katkı sunması beklenen "UYNA" deneylerini gerçekleştiren Gezeravcı, MESSAGE, PRANET, EXTREMOPHYTE, VOKALKORD ve OKSİJEN SATURASYONU projelerine de imza attı.

Rektör Prof. Dr. Aksoy, programın sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’ya hediye takdim etti.