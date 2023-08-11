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Altı bakanlıkta 14 görevden alma

Altı bakanlıkta 14 görevden alma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst düzey bürokrasiden 14 ismi görevden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, 6 bakanlıkta 14 üst düzey bürokrat görevden alındı. Bu isimler arasında AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer de bulunuyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı kapsıyor.

Görevden alınanların tam listesi şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst düzey bürokrasiden 14 ismi görevden aldı.

Etiketler cumhurbaşkanlığı recep tayyip erdoğan resmi gazete
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