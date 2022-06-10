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''Altılı masa'' Cumhurbaşkanlığı yetkileri için kararını verdi

''Altılı masa'' Cumhurbaşkanlığı yetkileri için kararını verdi

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem etrafında buluşan ve "altılı masa" olarak adlandırılan muhalefet partileri kendi Cumhurbaşkanı adaylarının seçilmesi halinde yetkilerini nasıl kullanacağına dair 4 kriter belirledi.

CHP’de konuşulanlara göre seçilecek cumhurbaşkanı partisine il başkanı belirlemek veya kayyım atamak gibi yetkilerini kullanmayacak. Bazı mevcut yetkileriyse farklı usullerde kullanacak.

 BBC Türkçe’den Ayse Sayın’ın kulis haberine göre masada yer alan partilerin ortak görüşü, fiili parlamenter sistem uygulanması ve mevcut sisteme göre seçilecek cumhurbaşkanın yetkilerinin buna göre dizayn edilmesi yönünde.

Altılı masanın adayı cumhurbaşkanı seçilmesi halinde geçiş süreci boyunca birçok yetkisini parlamenter sistem ilkelerine göre paylaşacak.

Yetki kullanımına dört temel kriter

CHP kulislerinde cumhurbaşkanının yetkilerine ilişkin dört temel kriter dile getiriliyor.

Bunlar şöyle:

Kullanabileceği yetkiler
Anayasa ve yasalarda olmasına karşın kullanmayacağı yetkiler
Hükümetle birlikte kullanacağı yetkiler
Cumhurbaşkanının yerine kullanılacak yetkiler
Partili yetkililer, cumhurbaşkanının kullanmayacağı yetkilerle ilgili “Mesela, partisinin il başkanını atamayacak veya kayyım atamayacak” derken, dördüncü maddede belirtilen ‘yerine kullanılacak yetkiler’ kapsamında da rektör atamasını gösteriyor.

Seçilecek cumhurbaşkanının rektör atama yetkisi bulunmasına karşın, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerin seçimi doğrultusunda atama yapabileceğine de dikkat çekildi.

 

BBC Türkçe

Etiketler altılı masa kriter cumhurbaşkanı aday adaylık cumhurbaşkanı adayı
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