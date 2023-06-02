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Altılı masanın dört lideri Meclis'teki törene katılmadı

Altılı masanın dört lideri Meclis'teki törene katılmadı
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Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal, TBMM’deki 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni'ne katılmadı.

Meclis’te 28’inci yasama dönemi bugün başladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, ilk ant içen vekil oldu.

Bahçeli’nin yönettiği ilk oturumda milletvekilleri sırayla yemin ediyor. Öte yandan töreni takip edenler arasında milletvekili seçilemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.

Altılı masadan 4 lider törene katılmadı
Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile locadan izledi.

Bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise altılı masadaki diğer liderlerin törene katılmaması oldu.

Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal Meclis’e gelmedi.

Etiketler Meral Akşener Altılı masa Meclis
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