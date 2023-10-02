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Altın dibi gördü, Dolar ve Euro'dan yeni rekor geldi

Altın dibi gördü, Dolar ve Euro'dan yeni rekor geldi
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Piyasalar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı yeni haftaya yeni rekorla başladı. Dolar ve Euro yeni zirveye imzasını atarken, altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalarda yeni hafta başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki yükselişiyle başladı.
 
Yabancı para birimleri Türk Lirası karşısında adım adım yükselişini sürdürürken, altın fiyatlarında da yatay seyir devam sürüyor.
 
Sabah saatlerinde Dolar kurunda 27,60 seviyesinin üzeri test edildi. Kur rekor seviyesini gördükten sonra 27,46 seviyesinde dengelendi. Son 1 ayda kurda yükseliş yüzde 3'e yaklaştı.
Cuma günkü kapanışta dolar kuru 27,38 TL'den, euro kuru 29 TL'den, sterlin kuru ise 33,43 TL'den işlem işlem görmüştü.
 
Piyasalar bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Eylül ayı tüketici ve üretici enflasyon rakamlarını bekliyor. 
 
Öte yandan kurlardaki yükselişi engellemek için Merkez Bankası sıkılaştırma politikasını sürdürürken, politika faizinin %30’a yükselmesinden sonra tasarruf sahiplerini KKM’den caydıracak kararlar almıştı. Buna göre son olarak TCMB, Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırmıştı.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış göstermişti. TÜİK tarafından yarın açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon rakamları için AA Finans'ın beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

Küresel piyasalarda, ABD hükümetinin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısının onaylanmasının ardından pozitif bir seyir izlenirken, bu hafta dünya genelinde açıklanacak olan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

İşte piyasalarda son durum:
 
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Yeni haftaya 27,46 TL'den başlayan Dolar 27,46 TL'den, 
29,06 TL'den başlayan Euro 29,07 TL'den, 
33,48 TL'den başlayan Sterlin 33,48 TL'den, 
18,35 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,34 TL'den işlem görüyor.

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