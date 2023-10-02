Altın dibi gördü, Dolar ve Euro'dan yeni rekor geldi
Piyasalar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı yeni haftaya yeni rekorla başladı. Dolar ve Euro yeni zirveye imzasını atarken, altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış göstermişti. TÜİK tarafından yarın açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon rakamları için AA Finans'ın beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.
Küresel piyasalarda, ABD hükümetinin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısının onaylanmasının ardından pozitif bir seyir izlenirken, bu hafta dünya genelinde açıklanacak olan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.
Yeni haftaya 27,46 TL'den başlayan Dolar 27,46 TL'den,
29,06 TL'den başlayan Euro 29,07 TL'den,
33,48 TL'den başlayan Sterlin 33,48 TL'den,
18,35 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,34 TL'den işlem görüyor.
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