Altın, Dolar, Euro, Sterlin uçtu! TL kan kaybediyor

Piyasalarda döviz ve emtianın Türk Lirası karşısındaki hızlı yükselişi sürüyor. İşte dolar, euro, sterlin, gümüş, altın ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalarda tam anlamıyla bir deprem yaşanırken, döviz fiyatlarının Türk Lirası karşısındaki hızlı yükselişi sürüyor.

Merkez Bankası’nın geçen ayki faiz indirimiyle doların yükselişi hızlandı. Merkez Bankası 23 Eylül tarihinde 100 baz puan indirimle politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e düşürmüştü. Bu sürpriz hamleyle dolarda hareketlilik başladı.

Resmi Gazete'de bugün yer alan TCMB'deki görevden alma kararları sonrasında bir anda yükselen piyasalarda dolar 9.18'in üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Euro kuru da 10.66'nın üzerini test etti. Gram altın da 526.42 lira seviyesine yükseldi.

İşte piyasalarda son durum:

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 9,14 TL'den, Euro 10,62 TL'den, Sterlin ise 12,52 TL'den işlem görüyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,77 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.791 dolar olan altında, gram altın 521/526, çeyrek altın 845/863, Cumhuriyet altını ise 3.479/3.516 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 57 bin 846 dolardan, ethereum ise 3 bin 636 dolardan fiyatlanıyor.

MERKEZ BANKASI'NDA GECEYARISI ATAMALARI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla dikkat çeken görüşmesinin üzerinden saatler geçmişken, TCMB'de iki başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TCMB Başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevlerinden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak getirilirken Para Politikası Kurulu Üyesi olarak da Yusuf Tuna atandı.

DOLAR/TL, ABD ENFLASYON VERİSİ ARDINDAN HIZLI YÜKSELDİ

ABD'de enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 5,4 artışla beklentilerin üzerinde yükseldi.

Ülkede TÜFE, eylülde yıllık bazda da yüzde 5,4 artarak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi. Yeniden 13 yılın en yüksek seviyesine çıkan yıllık enflasyonun, ağustosta olduğu gibi yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.