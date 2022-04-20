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Altın fiyatları baş döndürüyor, dolar ve Euro barajda

Altın fiyatları baş döndürüyor, dolar ve Euro barajda

Hafta başından bu yana hızla yükselen altın fiyatları sabah saatlerinde sert şekilde düşmüştü ancak yeniden yükselişe geçti. Döviz ise yatırımcıyı Türk Lirası'na yönlendiren adımlarla kurulan barajda... İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Dolar ne kadar yükselecek bilinmiyor fakat 2021 yılının son aylarında ekonomik belirsizlikler, TL’de yaşanan kayıplar enflasyonun patlamasına neden olmuştu. Pandeminin ardından savaşın başlamasıyla TL'deki kaybı giderek artırıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde dolar/TL’de Merkez Bankası (TCMB) müdahalelerinin ve dövize endeksli mevduat ile 13,50 civarında görülen yatay seyir, bozulmuş oldu. Doların küresel olarak değer kazanması da kuru yukarıya taşıyor.

Para piyasalarında gözler geçtiğimiz gün açıklanan IMF raporundaydı. Uluslararası Para Fonu (IMF) ocak ayında yayınladığı son 'Dünya Ekonomik Görünüm' tahminlerinden bu yana küresel ekonomik görünümün ciddi şekilde kötüleştiğini bildirdi.

 İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,65 TL'den başlayan Dolar 14,67 TL'den, 15,85 TL'den başlayan Euro 15,93 TL'den, 19,11 TL'den başlayan Sterlin ise 19,16 TL'den işlem görüyor. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6710 lira, avronun satış fiyatı ise 15,8250 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.953 dolar olan altında, gram altın 920/921 TLçeyrek altın 1.481/1.482 TL, Cumhuriyet altını ise 6.094/6.095 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Gümüş ise 11,90 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar
 

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 41 bin 791, Ethereum 3 bin 122 dolardan işlem görüyor.  

 

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