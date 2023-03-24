Altın yeni rekor peşinde! Dolar da zirvede

ABD Merkez Bankası FED'in ve İngiltere Merkez Bankası BoE'nin faiz arttırımı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakma kararlarının gölgesindeki piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi haftanın son işlem gününde de sürüyor.

Bu gelişmeler sonrası gram altın, bin 233 TL ile rekor denemesi gerçekleşirken, gram altın fiyatlama bin 230 TL sınırının altında dengelendi.

Ons altın da ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına yönelik söylemleri sonrasında haftanın son işlem gününde 2 bin dolar sınırına yakın seyrederken; gram altın ise 1.234 TL ile yeni rekor seviyesini test etti.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,17 değer kazancıyla 1.220 liradan tamamlamıştı. Dün yüzde 0,3 artışla günü 102,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 102,6'da dengelenirken, avro/dolar paritesi de yatay seyirle 1,0830 seviyelerinden alıcı buluyor. Ayrıca tahvil getirileri de düşüşünü üçüncü güne taşıyarak faiz getirisi olmayan altına destek sağladı.

Öte yandan Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikler de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimi beklentileri güçlenmeye devam ediyor.

İşte piyasalarda son durum: