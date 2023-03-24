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Altın yeni rekor peşinde! Dolar da zirvede

Altın yeni rekor peşinde! Dolar da zirvede
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Haftanın son işlem gününde ABD, Türkiye ve İngiltere Merkez Bankaları'ndan peş peşe gelen faiz kararlarıyla piyasalardaki çalkantı devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 28 bin 254 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 220 Dolar'dan, 
1.812 Dolar'dan Ethereum ise 1.810 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 75,63 Dolar'dan Brent petrolün varil fiyatı da 75,40 Dolar'dan işlem görüyor.  

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