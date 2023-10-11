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Altın yeniden yükselişe geçti, Dolar ve Euro zirvede

Altın yeniden yükselişe geçti, Dolar ve Euro zirvede
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İsrail ile Hamas arasındaki savaşın piyasalardaki etkisi büyümeye başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller yükselişe geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

İsrail ile Hamas arasındaki kanlı çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken tüm dünya gibi piyasalar da ortadoğudan gelen her haberle bir kez daha sarsılıyor.

İsrail ile Hamas'ın dozunu arttırdığı çatışmanın siyasi belirsizliği artırması, yatırımcıların güvenli liman varlıklara olan talebini artırırken altın fiyatları da uzun bir aranın ardından yükselişe geçti. Ancak kripto para piyasaları başta olmak üzere riskli para birimleri değer kaybediyor. Ayrıca altının yanında ABD Hazine tahvilleri, dolar ve Japon yeni gibi güvenli varlıklara olan talebi de artırdı. 

 İşte piyasalarda son durum:

 Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Güne 27,72 TL'den başlayan Dolar 27,73 TL'den, 
29,42 TL'den başlayan Euro 29,42 TL'den, 
34,10 TL'den başlayan Sterlin 34,10 TL'den, 
18,93 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,63 TL'den işlem görüyor.

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