Altın yükselişini sürdürüyor, Dolar'a yeni müdahale geldi

Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi yeni haftada da devam ediyor.

Piyasalar yeni haftaya başta ABD Merkez Bankası FED ve İngiltere, Japonya, Kanada, Avrupa, Fed ve İsviçre Merkez Bankaları'nın koordineli olarak attığı dolar adımıyla başladı. ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları, ABD doları swap hattı operasyonlarının 7 gün vadeli işlemlerinin sıklığını piyasaya daha fazla likidite sağlayabilmek amacıyla haftalıktan günlüğe çıkarma konusunda anlaştı. Dev merkez bankaları 2008 yılı finansal krizi sırasında devreye alınan kararı bugün itibariyle yeniden uygulamaya başladı ve finans piyasalarına güven vermek amacıyla, Amerikan doları akışını artırdı.

FED'in faiz kararı bekleniyor Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın iki gün sürecek FOMC toplantısının ardından çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Piyasalar bankacılık sektörünün kırılgan görüntüsü ve yüksek seyreden enflasyonun ortasında Fed’in 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesini bekliyor. Dolar'a yeni müdahale Öte yandan Dolar/TL’de 19 seviyesinin aşılması ve verilerin kurumsal müşterilerin döviz talebinin artığını göstermesinin ardından bankalara sözlü olarak dövizde yeni günlük alım limiti tanımlandı. Kararla birlikte kurumsal müşteriler günlük 5 milyon dolar değil, artık 2,5 milyon dolar alım yapabilecek. TCMB'nin yıl sonu Dolar ve enflasyon beklentisi

TCMB mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre, piyasa katılımcıları gelecek 12 ay için enflasyonun yüzde 31,63 artış göstereceğini öngördü. TCMB'nin anketinde katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 22,84 TL iken, bu anket döneminde 22,91 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 23,10 TL iken, bu anket döneminde 23,52 TL olarak gerçekleşti.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19,01 TL'den başlayan Dolar 19,01 TL 'den,

20,29 TL'den başlayan Euro 20,37 TL 'den,

23,17 TL'den başlayan Sterlin 23,27 TL 'den,

14,43 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,48 TL 'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 19 TL'den, Euro 20,22 TL'den, Sterlin 23,10 TL'den, Japon Yeni ise 14,42 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş



Güne 1.975 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.978 Dolar 'dan,

1.207 TL'den başlayan Gram altın 1.209 TL 'den,

1.941 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.007 TL 'den,

7.986 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.258 TL 'den,

13,65 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,67 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 1.963 Dolar'dan, Gram altın 1.210 TL'den, Çeyrek altın 1.928 TL'den, Cumhuriyet altın 7.935 TL'den, Gram Gümüş ise 13,59 TL'den fiyatlanmıştı.