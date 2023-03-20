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Altın yükselişini sürdürüyor, Dolar'a yeni müdahale geldi

Altın yükselişini sürdürüyor, Dolar'a yeni müdahale geldi
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Geçtiğimiz hafta Türk Lirası karşısındaki yükseliş trendini hızlandıran döviz ve değerli metaller yeni haftaya da kritik seviyede başladı. Dolar kuru 19 TL'ye kurulan barajı aşarken, geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın da yine zirvede. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 27 bin 533 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 293 Dolar'dan,
1.760 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.785 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 72,23 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 72,46 Dolar'dan işlem görüyor.  

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