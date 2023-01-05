Altının ardından Dolar'dan da yeni rekor

Yeni yıla başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere Türk Lirası karşısında yükselişle başlayan döviz ve değerli metallerde yükseliş sürerken altının ardından dolar kurunda da rekor kırıldı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Yeni yıla Türk Lirası karşısında hızlı bir giriş yapan döviz ve değerli metallerde yukarı yönlü hareketlilik sürüyor.

Piyasaların dört gözle beklediği ABD Merkez Bankası (FED) tutanakları dün akşam yayınlandı. FED'in 13-14 Aralık'ta yaptığı toplantının tutanakları yayımlanırken, tutanaklarda hiçbir katılımcı 2023 yılı için faiz indiriminin uygun olacağını öngörmedi.Katılımcılar yüzde 2 enflasyon hedefine geri dönmeye güçlü bağlılıklarını teyit ettiler.

Dolar/TL, ABD'de 13-14 Aralık tarihinde gerçekleşen para politikası toplantısının dün yayımlanan tutanaklarının ardından güne yükselişle başladıktan sonra 18,76 seviyesine ulaştı. Dolar/TL ılımlı yükselişini sürdürerek rekor seviyesini tazelerken, dolar endeksi ise şahin Fed'den gelen desteğe rağmen yatırımcıların daha riskli varlıklara olan iştahı sebebiyle kazanç sağlamakta zorlanıyor.

Euro Bölgesi'nden gelen son verilerde bölge ekonomisinin en önemli güçlerinden olan Almanya'nın ihracatının, yüksek enflasyon sebebiyle Avrupa ve ABD’den gelen talebin zayıflaması nedeniyle kasım ayında gerilediği görüldü. Euro Bölgesi'nde üretici enflasyonunun açıklanmasının ardından euro/TL 20 lira seviyesine yakın seyrini sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl boyunca Türk Lirası'nın yaşadığı tarihi değer kaybı ve döviz kurunun aşırı yükselişine karşı etkin bir adım atılmaması sebebiyle piyasalardaki çalkantılı gidişat sürüyor. Bir günde büyük değer kazanabilmesi sebebiyle vatandaşın sıkı takibinde olan dolar ve euroda yukarı ivmeli hareket, haftanın dördüncü iş gününde de devam ediyor.

Piyasaların fiyatladığı gelişmeler ise Fed'in geçen yılki agresif faiz artırımlarının etkileri oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,74 TL'den başlayan Dolar 18,76 TL'den,

19,93 TL'den başlayan Euro 19,92 TL'den,

22,62 TL'den başlayan Sterlin 22,57 TL'den,

14,14 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,15 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,74 lira, euronun satış fiyatı ise 19,89 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Gram altın, Fed'in şahin duruşunu yumuşatacağına dair beklentilerin artması sonrasında yükselişini sürdürerek rekor tazeledi.

Güne 1.851 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.848 Dolar'dan,

1.115 TL'den başlayan Gram altın 1.115 TL'den,

1.794 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.792 TL'den,

7.381 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.376 TL'den,

14,32 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,19 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında,



16.841 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.813 Dolar'dan,

1.253 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.250 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrolün küresel ekonomik riskler sebebiyle bir önceki günü sert düşüşle kapatmasının ardından petrol fiyatlarındaki geri çekilme çarşamba günü hızlandı.

Güne 78,76 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 79,55 Dolar'dan işlem görüyor.