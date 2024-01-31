Altının neden yükseldiği belli oldu!

Yeni yıla yeni bir rekorla girdikten sonra durulan altın fiyatları zirvedeki yatay seyrini yeniden yükselişe çevirdi. Yatırımcının güvenli limanı altındaki yükselişin nedeni de belli oldu.

Yeni haftaya Türk Lirası karşısında yeni bir yükseliş dalgasıyla başlayan altın fiyatları dikkat çekiyor.

2024 yılına zirvede girip ardından da zirvedeki yatay seyrini sürdüren, hem küçük hem de büyük yatırımcı için "güvenli liman" olan altın fiyatlarındaki bu değişimin altında ise hem Dolar'ın Türk Lirası karşısında peş peşe rekor kırması hem de ortadoğuda artan gerilim var.

Altın fiyatları, jeopolitik tansiyonun yeniden yükselmesi sonrasında yeni haftaya sert bir yükselişle başlarken ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısı ve 3 ABD askerinin hayatını kaybetmesi de savaş dönemlerinin en değerlisi altının fiyatlarına etki etti.

Öte yandan Çinli yatırımcıların yerel emlak ve borsa kargaşasından kaçmak için altın alımına yönelmesi altında rekor fiyatların desteklenmesine yardımcı oluyor.

Dünya Altın Konseyi'nin üç aylık raporuna göre, Çin'de Covid-19 karantinasının ardından yerel emlak, hisse senedi ve döviz piyasalarının hayal kırıklığı yaşanması nedeniyle ülkede 2023 yılında rekor düzeyde altın alındı.

Rapora göre, merkez bankalarından gelen taleple birlikte Çin'in talebi, altın fiyatının geçen ay rekor seviyelere çıkmasına ve bu yıl ons başına 2 bin doların üzerinde kalmasına yardımcı oldu.

Çin'in altın yatırımı talebi 2023'te yüzde 28 artarak 280 tona ulaştı ve Avrupa'daki sert düşüşü büyük ölçüde telafi etti. Küresel talep yatay seyrederken bile Çin'in mücevher alımı geçen yıl yüzde 10 artarak 630 tona yükseldi.

Dünya Altın Konseyi kıdemli piyasa analisti Louise Street konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Çin geçen yıl yaşananların çoğunda kilit rol oynadı.Tüketici sektörüne baktığınızda, Çin fiyat belirleyici faktör değil ama bir zemin sağlıyor" dedi.

BMO analisti Colin Hamilton ise "Dezenflasyon ve gelir belirsizliği beklentileri devam ettiği için Çin portföyleri için altına maruz kalmak bir zorunluluk haline geldi" dedi.

UBS analistleri, Çin talebinin altın fiyatlarını yönlendiren bir faktör olarak 'yeterince takdir edilmediğini' söyledi.

Altına talep rekor seviyede

Dünya Altın Konseyi raporuna göre, altın talebi geçen yıl yüzde 5 azalarak 4 bin 448 tona geriledi ve 2022'deki güçlü seyrinden uzaklaştı. Bununla birlikte, şahıslar, varlık fonları ve vadeli işlem piyasası spekülatörleri tarafından gerçekleştirilen şeffaf olmayan alımlar ile borsaların envanterlerindeki değişiklikleri içeren alımlar da dahil edildiğinde, yıllık talep 4 bin 899 ton ile rekor seviyeye ulaştı.

Altın için rekor talep seviyeleri ve yükselen fiyatlar, geçen yıl faiz oranlarındaki artışlara rağmen geldi ve bu da tahvillerin getirisi olmayan varlıklara göre çekiciliğini artırdı. Bu durum altına yönelik yatırım talebinin son 10 yılın en düşük seviyesi olan 945 tona gerilemesine yardımcı oldu. Ancak yatırım talebindeki bu zayıflığı telafi eden Çin, Polonya ve Singapur'un başını çektiği merkez bankası alımları, net alımların 1.000 tonun üzerinde kalmasına yardımcı oldu.

Hamilton, altının reel faizlerle korelasyonunun koptuğunu ve bunun yerine merkez bankaları ve Çin hanehalkı varlık tahsisi tarafından yönlendirildiğini söyledi.

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