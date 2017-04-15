Liderler nerede oy kullanacak?
Liderler nerede oy kullanacak?
Dikkat ! Bunu yaparsanız oyunuz geçersiz sayılır
Dikkat ! Bunu yaparsanız oyunuz geçersiz sayılır
Referandumda nerede oy kullanacaksınız ?
Referandumda nerede oy kullanacaksınız ?
Engelli seçmen referandumda nasıl oy kullanacak ?
Engelli seçmen referandumda nasıl oy kullanacak ?
Yasaklar başladı, sakın bunları yapmayın
Yasaklar başladı, sakın bunları yapmayın
Türkiye'den İslam karşıtı partiye izin
Türkiye'den İslam karşıtı partiye izin
Cem Yılmaz’dan çarpıcı referandum mesajı
Cem Yılmaz’dan çarpıcı referandum mesajı
Rizeli vatandaş Erdoğan'a böyle seslendi: ''Ha bu sözümü yaz''
Rizeli vatandaş Erdoğan'a böyle seslendi: ''Ha bu sözümü yaz''
  1. 15 Nisan 2017 22:59

Amasya'da 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi doğum yaptı

Amasya'nın Suluova ilçesinde 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi doğum yaptı.

Amasya'da 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi doğum yaptı
A+ A-

Çocuk tacizlerinin sonu gelmiyor. Gün geçmiyor ki yurdun bir tarafında taciz olayı yaşanmasın. Bu kez adres Amasya'nın Suluova ilçesi. 

Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından Suluova Devlet Hastanesine götürülen ortaokul öğrencisi S.D.K'nin muayenesinde 9 aylık hamile olduğu anlaşıldı. 

Doğuma alınan S.D.K, kız bebek dünyaya getirdi. S.D.K. ile bebeği, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 

S.D.K'nin ifadesi doğrultusunda Ö.Ş. (19) "cinsel istismar" suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Daha sonra R.D.K'nın babası R.K. de gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ş. ile R.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Vali Salih Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. 

Işık, "Olayın öğrenildiği andan itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü uzmanlarınca aile ve çocukla ilgili sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan soruşturma ve inceleme başlatıldı. Konu hassasiyetle takip edilmektedir." dedi. 

AA

amasya , ağrısı , ortaokul , öğrencisi , mide , doğum , yaptı