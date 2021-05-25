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Anadolu Ankası Tatbikatı başladı

Anadolu Ankası Tatbikatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan, Katar, KKTC ve Slovakya'nın katıldığı Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'nın başladığını duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı. Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilen tatbikata millî unsurlarımızın yanı sıra Azerbaycan, Katar, KKTC ve Slovakya unsurları da katılıyor" ifadeleri yer aldı.

Etiketler anadolu ankası tatbikatı türkiye msb milli savunma bakanlığı
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