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  3. 19 Ocak 2019 15:11

Ankapark'ın açılış tarihi belli oldu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yetkili kurumlara 'açılmasına müsaade etmeyin. Açılması durumunda halkın can ve mal ve güvenliğini tehlikeye atmaktan suç duyurusunda bulunacağız' uyarısına rağmen Ankapark'ın açılış tarihi 25 Mart olarak bildirildi.

Ankapark'ın açılış tarihi belli oldu
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"Avrupa'nın en büyük temaparkı" olma özelliğini taşıdığı iddia edilen Ankapark'ın 25 Mart'ta açılacağı bildirildi.

Ankapark İşletmeleri Genel Müdürü Cem Uzan, yaptığı açıklamada, temaparkın açılışı için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Parkı görkemli bir organizasyonla 25 Mart'ta açacaklarını bildiren Uzan, "Açılış organizasyonu için teklifler almaya başladık." dedi.

Güvenlik sertifikalarının, kesin açılış tarihini belirlemede büyük rol oynadığını aktaran Cem Uzan, sertifikasyonlarla ilgili bütün ön yazışmaları ve anlaşmaları tamamladıklarını ifade etti.

"Her bir vida, kaynak tek tek kontrol ediliyor"

Ankapark'ta oyuncakların güvenliği açısından akıllarda soru işareti kalmaması için gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Uzan, "Firmalar bize süpervizörlerini gönderiyorlar. Süpervizörler her bir noktayı, vidayı ve kaynağı, bastığı zeminden aracın çıktığı en uç noktaya kadar tek tek kontrol ediyor." diye konuştu.

Ancak "tamamdır" cevabını aldıktan sonra parkın açılışını gerçekleştireceklerini vurgulayan Cem Uzan, "Bizim için en önemlisi bu sertifikasyonları almak." şeklinde konuştu.

Uzan, sertifikasyonları aldıktan sonra Almanya merkezli uluslararası denetim firması TÜV'e başvuracaklarını da anlatarak, "Bunları yapmazsanız parkı açamazsınız. Dünya Park Birliği, parkı açmanıza müsaade etmez. Onun dışında da hiçbir sigorta şirketi sizi sigortalamaz ve açamazsınız." ifadelerini kullandı.

'Suç duyurusunda bulunacağız'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi iki gün önce Ankapark için Ankara Valiliği'ni, İç İşleri Bakanlığı’nı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni göreve davet etmiş; Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yetkili kurumlara “Ankapark’ın açılmasına müsaade etmeyin. Açılması durumunda halkın can ve mal ve güvenliğini tehlikeye atmaktan suç duyurusunda bulunacağız” uyarısında bulunmuştu.

 

ankapark , ankara
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