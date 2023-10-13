Ankara’da bu yollar trafiğe kapatıldı

Ankara'nın büyükşehir oluşunun 100. yıldönümü kutlamaları dolayısıyla, bugün saat 08.00’den program bitene kadar bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin büyükşehir oluşunun 100. yıldönümü kutlamaları nedeniyle bugün (13 Ekim Cuma) saat 08.00’den program bitene kadar araç trafiğine kapatılan yolları açıkladı.

“Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için alternatif yolları tercih etmelerini ve trafiğe kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarını rica ederiz” uyarısı yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğine kapatılacak yolları şu şekilde belirledi:

“Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşak ile Ulus Kavşak arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak'ı, ihtiyaç duyulması halinde; Seğmenler tarafından kortej yürüyüşünün yapılacağı Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü trafiğe kapatılacaktır.”