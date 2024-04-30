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Ankara'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Ankara'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var
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Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 14'ü daha önce ilişiği kesilmiş askeri personel ile 2'si mahrem imam olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. 

DHA

Etiketler ankara fetö mahrem yapılanma kara kuvvetleri komutanlığı
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