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  3. 17 Nisan 2019 08:23

Ankara'da gizli oda: ''Göz merceği taranarak giriliyor''

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 12. katında göz merceği taranarak girilen gizli bir oda bulunduğu belirtildi.

Ankara'da gizli oda: ''Göz merceği taranarak giriliyor''
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Halk TV'de katıldığı programda; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisine aktardığı önemli bir bilgiyi paylaştı.

Soyer, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 12.katında göz merceği taraması ile girilen bir oda bulunduğunu ve Yavaş'ın bu odaya hala giriş yapamadığını söyledi.

'ALLAH MANSUR BEY’E SABIR VERSİN'

Ankara temasları sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da ziyaret ettiklerini açıklayan Soyer, "Sayın Mansur Yavaş 'Belediyenin 12. katına bir oda var, hala oraya giremedim. Göz merceği taranarak girilen bir oda' dedi. O nasıl bir ruh hali? Bu ruh hali ile nasıl belediye yönetilir? Anlaşılır gibi değil gerçekten. Mansur Bey’e Allah sabır versin. Gerçekten çok zor bir iş. Bütün 25 yılın tortusunu, o ruh haliyle yönetilmiş belediyeyi, yeniden insanlara sevgi ve saygı ile hizmet edecek noktaya taşımak çok zor. Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.

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