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  3. 18 Kasım 2018 15:50

Ankara'da ilginç anlar ! Görenler şaşkına döndü

Ankara'da trafikte seyir halindeki bir aracın üzerinde taşınan sunta görenleri şaşırttı.

Ankara'da ilginç anlar ! Görenler şaşkına döndü
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Ankara Siteler’de trafikte ilerleyen bir aracın üzerinde sürücünün ve yolcunun elbirliği ile taşıdığı sunta, olası kazaya davetiye çıkardı.

Sürücünün bir kolunu aracın sol camından, yolcunun bir kolunu ise sağ camından uzatarak aracın üzerine konan suntayı tutarak trafikte ilerlemeleri görenleri şaşırttı. 

"GÜVENLİ TAŞIMACILIK" 

Görüntüyü çeken kişi, "Güvenli taşımacılık" yorumunda bulunmaktan kendini alıkoyamadı. Bir süre tehlikeli yolculuğuna bu şekilde devam ederek ilerleyen araç, gözlerden kayboldu.

DHA

ankara
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