Ankara'da mart ayında kar yağışı
Ankara'da, baharın habercisi 3'üncü cemrenin toprağa düşmesi sonrası yağan kar Ankaralıları şaşırttı.
Başkent'te sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. Aralıklarla yağan yağmur, yer yer etkili olurken, akşam saatlerinde karla karışık yağmur yağmaya başladı. Dikmen, Keklikpınarı, İncek gibi yüksek rakımlı yerlerde ise yoğun kar yağışı görüldü.
VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIK YAŞADI
Havaya ve suya düşen cemrenin 3'üncüsünün de geçen hafta toprağa düşmesinin ardından Ankara'da ilkbahar mevsimi etkisini göstermeye başlamıştı. Ağaçların da çiçek açmaya başlamasıyla sıcaklıkların artmasını bekleyen vatandaşlar, lapa lapa yağan karı şaşkınlıkla izledi.
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