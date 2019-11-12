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  3. 12 Kasım 2019 11:28

Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonu

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ''ByLock'' kullandığı belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İdari Yargı Hakimliği Sınavı soruşturması kapsamında ise 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.

İDARİ YARGI HAKİMLİĞİ SINAVI SORUŞTURMASINDA 27 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 2013'te yapılan idari yargı hâkimliği yazılı sınavında, terör örgütü FETÖ/PDY mensupları tarafından usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Sınavda usulsüzlük yaptığı tespit edilen 19 ayrı ildeki 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

DHA

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