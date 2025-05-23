Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Taksimetrede açılış 35 liradan 45 liraya, indi-bindi ücreti ise 100 liradan 130 liraya çıkarıldı.

Başkent Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi. Başkentte taksimetrede açılış 35 TL'den 45 TL'ye, indi-bindi ücreti ise 100 TL'den 130 TL'ye yükseltildi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni zamlı tarifeyi esnafa, “Yeni taksi tarifemizin esnaflarımıza hayırlı olması dileğiyle hayırlı işler bol kazançlar dilerim” mesajıyla duyurdu.