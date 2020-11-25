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  3. 25 Kasım 2020 16:48

Ankara'dan sonra Denizli'de koronavirüs skandalı! Yol kenarında bulundu

Ankara'da koronavirüs testi için verilen sürüntü örneklerinin yol kenarında bulunmasının ardından bir skandal da Denizli'de yaşandı. Buldan ilçesinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin taşındığı tabutlar ve görevlilerin giydiği özel kıyafetler yol kenarına atılmış halde bulundu.

Ankara'dan sonra Denizli'de koronavirüs skandalı! Yol kenarında bulundu
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Denizli'de virüslü tabut ve kıyafetler yol kenarına atıldı Denizli'de virüslü tabut ve kıyafetler yol kenarına atıldı

Buldan ilçesi Yeni Mahallesi'nde sanayi bölgesi çıkışında Meyere yolunda iddialara göre, korona virüsten hayatını kaybeden vatandaşların taşındığı tabutlar ve görevlilerin kullandığı korucu kıyafetler yol kenarına atıldı. Yol kenarında bulunan boş tabutlar ve koruyucu kıyafetlerin cenaze işlemleri sırasında kullanıldığı ve imha edilmediği için tehlike oluşturduğu görüldü. Korona virüs tedbirleri devam ederken, vatandaşlar bu görüntünün ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirttiler.

‘KORONA VİRÜSÜN NEDEN BİTMEDİĞİ APAÇIK MEYDANDADIR’

Meyere yolu üzerinden geçen vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflar durumu gözler önüne sererken, bir vatandaş, “Bu tabutlar korona virüsten kaybettiğimiz vatandaşların taşındığı tabutlar. Ortaya atılan koruyucu elbiseler de cenaze işlemleri esnasında giyilen elbiseler. Bunların yakılarak imha edilmesi gerekmiyor mu? Bu görüntüler Buldan’a yakışıyor mu? Korona virüsün neden bitmediği apaçık meydandadır” dedi.

Koronavirüs sürüntü örnekleri yol kenarına atılmış halde bulundu!Koronavirüs sürüntü örnekleri yol kenarına atılmış halde bulundu!

 

İHA

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