Ankaragücü - Galatasaray maçının oynanacağı stadyum belli oldu

TFF, Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü'nün Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın oynanacağı stadyum netlik kazandı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF yetkililerinin yaptığı incelemeler sonucu maçın Ankaragücü'nün stadyumu olan Eryaman Stadyumu'nda oynanmasına karar verildi. TFF, zeminde herhangi bir problem olmadığını ve karşılaşmanın oynanabilir olduğuna yönelik raporu iki takıma da gönderdi.