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Ankaralılar dikkat! Kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve su baskını...

Ankaralılar dikkat! Kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve su baskını...

Ankara Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği, yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.

Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Etiketler sel su baskını yağış
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