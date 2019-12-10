Ankara'nın şebeke suyu hakkında belediyeden açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından başkentin şebeke suyu hakkında yapılan açıklamada sağlıksız olduğuna dair paylaşımlar yapıldığı, bu paylaşımları yapan kişilerin de arıtma cihazı satmaya çalışan kişi ya da firmalar olduğunun tespit edildiği belirtildi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından başkentin şebeke suyu hakkında önemli açıklama yapıldı.

Açıklamada, son günlerde Ankara’nın şebeke suyunun sağlıksız olduğuna dair paylaşımlar yapıldığı, bu paylaşımları yapan kişilerin de arıtma cihazı satmaya çalışan kişi ya da firmalar olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şehit Yıldırım, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandıAçıklamanın devamında şunlar denildi:

*Ankara şebeke suyu, Avrupa’nın en büyük su arıtma tesislerinden biri olan İvedik Su Arıtma Tesislerinde barajlardan gelen suyun modern arıtma teknolojilerinden konvansiyonel arıtma metotları kullanılarak arıtılması ile Ankara halkına sunulmaktadır.

Ankara'da sahte engelli raporcularına operasyon: 95 gözaltı*Arıtılmış su, Sağlık Bakanlığı’nın İnsan Tüketimi İçin Sular Yönetmeliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün Standartları AB ve TS 266 Türk Standartlarına uygundur. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), halkımızın ihtiyacı olan sağlıklı ve yeterli ilçe-kullanma suyunu temin etmek için çalışmalarını geliştirerek sürdürmektedir. Su kalitesini iyileştirme çalışmalarımız, barajlarda alg kontrolüyle başlamakta, arıtma tesislerinde uygulanan arıtma prosesleri ve şebekede yapılan kontrollerle devam etmektedir. Her gün arıtma tesislerine gelen ham su ve İçme Suyu Arıtma Tesislerinde arıtılarak şebekeye verilen su, Sağlık Bakanlığı denetimleri haricinde ASKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında kontrol edilmekte ve denetlenmektedir.

*Genel Müdürlüğümüz, Ankara’nın çeşitli semtlerinde belirlenen noktalardan alınan şebeke suyu numunelerini analiz etmekte, Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik Değerlerine uygun olduğu ve suyun içilebilir nitelik ve kalitede olduğunun garantisini vermektedir. Günlük olarak yapılan denet sonuçları www.aski.gov.tr web adresimizde yayınlanmaktadır.