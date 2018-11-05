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  3. 05 Kasım 2018 19:09

Anne kahreden haberi alınca sinir krizi geçirdi

Konya'da evlerindeki su dolu kovanın içine düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Anne kahreden haberi alınca sinir krizi geçirdi
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde evlerinin banyosundaki su dolu kovanın içine düşen Yıldız Ülkü Özdemir (1), boğularak yaşamını yitirdi. Kızıyla birlikte hastaneye gelen anne Zülfiye Özdemir, bebeği ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada sinir krizi geçirdi.

Olay, Marangozlar Sanayi yakınındaki bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte çalışan Dursun ve Zülfiye Özdemir çiftinin bebekleri Yıldız Ülkü, evde oynarken banyoya gitti. Yıldız Ülkü, burada su dolu kovanın içine düştü. Bu sırada odada bulunan anne Zülfiye Özdemir ise kızını göremeyince diğer odalara baktı ardından banyoya geçti. Anne Özdemir, banyoda kızını su dolu kovanın içinde görünce büyük panik yaşadı.

Ardından kızını hemen kovadan çıkaran Zülfiye Özdemir ambulans çağırdı. Yıldız Ülkü, gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızıyla birlikte hastaneye gelen Zülfiye Özdemir, bebeği ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada sinir krizi geçirdi. Minik Yıldız Ülkü, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtild

DHA

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