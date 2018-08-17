Anne ve kızı hayatını kaybetti

Manisa’da kaldırımda yürüyen anne ve kızına bir otomobilin çarpması sonucu, anne olay yerinde, kızı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, saat 19.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzeri Merkez Efendi Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde İzmir yönüne doğru seyir halinde olan 26 YE 444 plakalı otomobilin sürücüsü Murat S. (23), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce yol kenarındaki ağaçları yıktı, ardından kaldırımda yürüyen anne-kıza çarptı.

Otomobil park halinde bulunan 35 NS 761 plakalı bir başka otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yola savruldu. Kaza sonrası anne Selma Topçu (60) olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Elif Topçu (30) ise ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ambulansıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Elif Topçu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Murat S.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.