Antakya’da orman yangını! Müdahale devam ediyor

Samandağ ilçesine yakın bir ormanlık alanda Cumartesi günü saat 10.40 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nce müdahale edilen yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle Pazar günü öğle saatlerinde alevler yeniden yükseldi ve Antakya ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45 teknik personel ve 800 personelle müdahale edildi.

Yangın söndürme çalışmalarını takip etmek için Pazar günü akşam saatlerinde bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geceyi Ballıöz Mahallesi’nde geçirdi. Gece saatlerinde karadan müdahale yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale de başladı. Bakan Pakdemirli’nin bölgedeki takibi sürerken, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN ZİYARET

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Antakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi’nde, dün gece Hayrullah ve Zekiye Olgar çiftini evinde ziyaret etti. Çiftin çocukları Hayrunisa, İshak ve Ebrar’a oyuncak hediye eden Bakan Pakdemirli, Olgar ailesiyle sohbet etti. Pakdemirli, yangını söndürme çalışmalarını yakından takip ettiklerini, endişelenecek durum olmadığını kaydetti.

BÖLGEDE GÖREVLİ PERSONELE TEŞEKKÜR

Daha sonra Yangın Koordinasyon Merkezi'ne dönen Bakan Pakdemirli, bölgede görev yapan sağlık çalışanları ve özel harekat polisleriyle sohbet etti. Pakdemirli, bu zorlu süreçte görev alan personele teşekkür ederek, minnettar olduğunu dile getirdi.

BAKAN PAKDEMİRLİ, ÇALIŞMALARI TAKİP EDİYOR

Yangın söndürme çalışmalarını koordine etmek için pazar günü akşam saatlerinde bölgeye gelen Bakan Pakdemirli, askeri helikopterle ilçedeki Kisecik Hava Radar Kıta Komutanlığı'na giderek, ekiplerin çalışmalarını takip etti.