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Antalya Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı

Antalya Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün Antalya'ya Havalimanı'ndan 210 bin 144 yolcunun seyahat ettiğini ve tüm zamanların rekorunun kırıldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya cennet vatana geliyor; turizm ve ulaşımda Türkiye şahlanıyor! Antalya Havalimanı; dün, tüm zamanların rekoruna imza attı. 210 bin 144 yolcu, 1162 uçak trafiği" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Antalya’yı hava yoluyla 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında ziyaret eden turist sayısı 7 milyonu geçti.

Etiketler antalya Havalimanı rekor
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