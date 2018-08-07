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  3. 07 Ağustos 2018 14:43

Antalya kavruluyor

Antalya'da sıcak hava ve nem nedeniyle bunalan vatandaşlar sahillere akın ediyor.

Antalya kavruluyor
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Antalya'da 32 dereceyi bulan sıcaklık, yoğun nem nedeniyle dışarda durmayı zorlaştırıyor. Kentte sokaklar boşalırken, serinlik arayanlar Konyaaltı sahilini doldurdu.

Antalya'da hava sıcaklığı 32 derece, nem oranı yüzde 69 ölçüldü. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık ise 38 dereceye ulaştı. Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, sahil, su parkları ve ağaçlık alanlara akın etti.

Konyaaltı sahiline gelenler, sıcak ve nemin etkisini azaltmak için kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Kent merkezinde ise cadde ve sokaklar boşaldı.


DHA

nem , antalya , sıcak
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