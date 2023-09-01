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Antalya'da 200 polisle eş zamanlı operasyon!

Antalya'da 200 polisle eş zamanlı operasyon!
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Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı 200 polis, ‘Zeytinköy’ mahallesinde eşzamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinköy olarak anılan Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesinde eşzamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA POLİS KATILDI
Operasyona, narkotik, özel harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 200’den fazla polis katılarak, belirlenen adreselere baskınlar düzenledi. Polis ekipleri bina giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alırken, özel harekat timleri de kilitli olan kapıları koç başıyla kırarak içeri girdi.

HER ŞEY ARANDI
Ev içlerinde güvenliğin sağlanmasının ardından ‘Geeta’ isimli hassas burunlu narkotik köpeği de aramalara katıldı. Apartman içerisinden çöp atmak için dışarıya çıkan vatandaşların poşetleri de polis ekipleri tarafından arandı. Helikopter desteğinin verildiği operasyonun geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi. 

Etiketler operasyon eş zamanlı polis
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