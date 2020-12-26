  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Aralık 2020 18:03

Antalya'da Atatürk'e hakarete gözaltı

Antalya'da ev ve iş yerlerinin duvarlarına 'Tağut Atatürk' yazan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da Atatürk'e hakarete gözaltı
A+ A-

Antalya'da Haşim İşcan Mahallesi'ndeki bir sokakta ev ve iş yerlerinin duvarlarına 'Tağut Atatürk' yazılması üzerine mahalle sakinleri olaya tepki göstermişti.

Şahsın, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinin ardından inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

'Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar' kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

gözaltı , antalya , atatürk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM