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  3. 25 Ocak 2019 19:48

Antalya'dan sonra Mersin'de alarm verildi

Antalya'da can kaybına neden olan hortum Mersin'in Anamur ilçesini de etkiledi. Bölgedeki tarım ve hayvancılık olumsuz etkilenirken, hortum muz ve çilek seralarını vurdu, kümes hayvanlarını telef etti.

Antalya'dan sonra Mersin'de alarm verildi
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Antalya'da can alan hortum Anamur'un Bozdoğan Mahallesi'ni de etkiledi. Denizden geldiği görülen ve tarım arazilerinde büyük zarara yol açan hortum nedeni ile ağaçlar devrildi, muz ve çilek seralarında büyük maddi hasar meydana geldi. Birçok kümes hayvanını da telef eden hortumu gören vatandaşlardan Şefik Bulut (52) "Naylonlar bir anda havada dönmeye başladı. Seralar yerle bir oldu" dedi.

HAYVANLAR KAYIP

O anlara tanıklık eden 57 yaşındaki İbrahim Deniz de "Bölge 15 dakika içerisinde yerle bir oldu. Seralarda ve bazı evlerde de zarar meydana geldi. Mahallenin ortasına yıkılan okaliptus ağacının dalları kesildikten sonra yol açılabildi. 12 kümes hayvanını barındıran kümes 200 metre ilerideki seranın üzerine savruldu. Hayvanlarımızı bulamıyoruz" diye konuştu.

Afetin ardından Anamur Belediyesi, ilçe tarım müdürlüğü ve ziraat odası, bölgede inceleme başlattı. 

DHA

antalya , alarm , mersin
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