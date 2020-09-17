Antalya’ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti

Turizmin başkenti Antalya’nın dünyaya açılan kapısı Fraport TAV Uluslararası Antalya Havalimanı verilerine göre, 15 Eylül itibarıyla kente yurt dışından gelen turist sayısı 2 milyonu aştı.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol “Sene başından bu yana sadece Antalya Havalimanı üzerinden 2 milyon turist girdisi olmuş. Eylül ayında 500 bin yolcuya yaklaştı. Bunların yarısı neredeyse Rus yolcu. Rusya, Ukrayna bölgesinden çok ciddi talep var” dedi.

Burada önemli bir faktör olarak havalimanı ve bölge olarak, ‘güvenli turizm’ adı altında çok ciddi önlemler aldıklarını, her gelen yolcuya bunların gösterildiğine işaret eden Varol, “Ağustos ayında Antalya’ya 225 bin Rus girişi olurken, bu rakama eylül ayının ilk 15 gününde ulaştık. Yani gün geçtikçe artan bir talep var” dedi.